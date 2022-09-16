Тепловые пункты Петербурга готовы к отопительному сезону на 100%

К отопительному сезону готовы 100% центральных тепловых пунктов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге уже все готово к началу отопительного сезона. Тепловые пункты компании "Теплосеть" прошли подготовку, ремонт и в любой момент могут начать отапливать дома Северной столицы. Об этом в компании сообщили 16 сентября 2022 года.

- К началу осенне-зимнего периода готовы 87 центральных тепловых пунктов, пять насосно-перекачивающих станций и три насосные станции смешения. Всего в зоне обслуживания объектов теплосетевого комплекса предприятия проживают более 2,5 миллионов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - рассказали в "Теплосети".

Однако, когда начнется полноценный отопительный сезон в Северной столице, пока неизвестно. Отопление в домах включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Пока что в городе теплее.