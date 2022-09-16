Девушку задержали за совращение малолетней девочки в Петербурге

Девушку с Кубани задержали в Петербурге за совращение несовершеннолетней школьницы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на 18-летнюю девушку, совратившую девочку. 16 сентября 2022 года стало известно, что между приезжей девушкой из Краснодарского края и семиклассницей из Северной столицы произошла нетрадиционная физическая связь, за что теперь приезжей может грозить тюремный срок. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Приезжая в съемной квартире на улице Политрука Пасечника совершила половое сношение с несовершеннолетней, ученицей 7 класса петербургской школы, - рассказал источник.

Так как школьнице еще не исполнилось 16 лет, то на 18-летнюю девушку возбудили уголовное дело по подозрению в педофилии. На данный момент она задержана. Делом занимается следственный комитет.