Дагестанца задержали за развращение 6-летней девочки в Петербурге

Мужчину из Дагестана заподозрили в педофилии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция оперативно задержала мужчину, который показывал свои гениталии ребенку. Рано утром 15 сентября 2022 года в управление МВД по Московскому району обратился отец шестилетней девочки, который рассказал, что неизвестный пытался развращать его дочь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 7 часов утра у парадной дома 9/1 по Звездной улице неизвестный мужчина демонстрировал свои гениталии 6-летней девочке, - рассказал источник.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 27-летний приезжий из Дагестана, который на данный момент работал в Смоленске.

Подозреваемо задержали и поместили под стражу. На данный момент проводится расследование произошедшего.