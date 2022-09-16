КГИОП через суд потребовал отреставрировать дачу Фаберже под Петербургом

КГИОП в судебном порядке требует отреставрировать дачу Фаберже / Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился в суд с требованием отреставрировать дачу Фаберже в Осиновой Роще. Постройки, которые являются памятником усадебной архитектуры 19-века, находятся в аварийном состоянии и буквально разваливаются на части. Об этом в комитете сообщили 16 сентября 2022 года.

- В соответствии с условиями охранного обязательства работы по реставрации объекта должны были быть завершены до середины 2022 года. Но в августе во время инспекции было установлено, что работы не проводились, кирпич разваливается, частично отсутствуют окна, двери, есть следы пожара, - рассказали в КГИОП.

Ведомство подало в суд на собственника исторической дачи с требованием отреставрировать дачу. В случае неисполнения требования будут установлены штрафы по 200 тысяч рублей за каждый месяц простоя.