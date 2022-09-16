11-летний ребенок пострадал при падении на детской площадке в Петербурге

11-летний ребенок пострадал при падении с детской площадки в Петербурге / Фото: Прокуратура

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик пострадал, упав на детской площадке в Невском районе города. Несчастный случай произошел днем 15 сентября 2022 года во дворе дома 1 по Народной улице. Об этом рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- 11-летний мальчик упал с игрового комплекса во дворе дома 1 по улице Народной и получил телесные повреждения. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь, - рассказали в ведомстве.

Сейчас прокуратура начала проверку содержания игровой площадки. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, проверяют состояние детской площадки.

После проверки будет дана оценка полноте действий должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки.