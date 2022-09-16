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Общество16 сентября 2022 10:36

Крупнейший госзаказ на строительство дорог объявили в Петербурге

Речь идет о строительстве дорог на намыве на Васильевском острове
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге объявили крупнейший в 2022 году госзаказ на строительство дорог

В Петербурге объявили крупнейший в 2022 году госзаказ на строительство дорог

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге объявили крупнейший государственный заказ 2022 года на строительство дорог. Речь идет о дорожной сети на территории намыва на Васильевском острове. Максимальная цена контракта составляет 4,95 миллиардов рублей. Об этом 16 сентября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Это конкурс — самый крупный из объявленных Дирекцией транспортного строительства в 2022 году, - сообщает издание.

Средства выделены на строительство первого этапа улично-дорожной сети на намыве, протяженность которого порядка 14,6 километров. Остальную часть дорог должны будут построить застройщики жилых домов, которые будут возводить на намыве.

Отметим, что итоги конкурса подведут 7 октября. Подрядчику предстоит завершить работы до конца 2025 года.