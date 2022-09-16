Грозы и дожди накроют Ленинградскую область 17 сентября

Ленобласть ждут грозы 17 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что уже наступила осень, в Ленинградской области еще ожидаются грозы. Об этом местных жителей предупредили в управлении МЧС по 47-му региону. Непогода накроет область 17 сентября 2022 года. Вместе с грозами пройдут и дожди.

- 17 сентября в Ленинградской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Днем местами грозы, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер будет теплым, южный и юго-западный до 4-9 метров в секунду. Днем температура около 10-15 градусов, в ночное время обойдется без заморозков и температура опустится всего до 6-11 градусов тепла.

Добавим, что 19 сентября ожидаются сильные дожди, туман, порывы ветра 15-17 метров в секунду.