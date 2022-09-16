Дожди и осеннее тепло ожидает Петербург в выходные 17 и 18 сентября

Дожди и осеннее тепло ожидает Петербург в выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди выходные, которые ждут многие жители Санкт-Петербурга. Во-первых, наконец-то будет время на отдых, во-вторых, погода еще позволяет насладиться прогулками. Однако 17 и 18 сентября 2022 года в Петербурге пройдут небольшие дожди, поэтому надо быть готовыми к ним, строя планы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Субботняя погода будет хуже воскресной. 17 сентября в городе еще сильно влияние циклона: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, - рассказал синоптик.

В ночное время температура опустился до 9-11 градусов, по Ленинградкой области 7-12 градусов. Днем около 13-15 градусов тепла в городе и по области 11-16 градусов.

В воскресенье погода станет мягче и теплее, небольшие дожди пройдут лишь местами, и преимущественно ночью и в первой половине дня. Станет чуть-чуть теплее. Ночью в городе 10-12 градусов, по области 8-13, а днем в Петербурге плюс 15, по области 17-17 градусов.

В понедельник вновь больше дождей, и понижение температуры на 2-3 градуса.