Череп, кости и красные женские трусы нашли грибники в лесу под Петербургом

Останки человека нашли в лесу у Мурманского шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшную находку сделали грибники в лесу под Петербургом. В паре сотен метров от Мурманского шоссе они наткнулись на человеческий череп. Рядом лежали другие останки и красные женские трусики. На место ЧП выехали следователи СК и полицейские Всеволожского района Ленинградской области.

- В полицию грибники обратились утром 15 сентября. На место прибыли следователи и эксперты, - пишет «Мойка 78».

Кроме черепа, костей и трусов, были обнаружены предметы женской гигиены, а также две сумки: красного и синего цвета. С места изъяты и волосы, возможно принадлежащие жертве.

Сейчас останки направлены в морг для проведения судмедэкспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.