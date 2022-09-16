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Происшествия16 сентября 2022 12:51

Череп, кости и красные женские трусы нашли грибники в лесу под Петербургом

Останки лежали в 200 метрах от оживленного Мурманского шоссе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Останки человека нашли в лесу у Мурманского шоссе.

Останки человека нашли в лесу у Мурманского шоссе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшную находку сделали грибники в лесу под Петербургом. В паре сотен метров от Мурманского шоссе они наткнулись на человеческий череп. Рядом лежали другие останки и красные женские трусики. На место ЧП выехали следователи СК и полицейские Всеволожского района Ленинградской области.

- В полицию грибники обратились утром 15 сентября. На место прибыли следователи и эксперты, - пишет «Мойка 78».

Кроме черепа, костей и трусов, были обнаружены предметы женской гигиены, а также две сумки: красного и синего цвета. С места изъяты и волосы, возможно принадлежащие жертве.

Сейчас останки направлены в морг для проведения судмедэкспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.