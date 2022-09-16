Смольный определил сроки подачи документов на осенний и зимний отдых в детских лагерях

Петербуржцы могут отправить детей на отдых в лагерь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по информатизации и связи Петербурга назвал сроки приема документов от родителей петербургских школьников, которые хотят отправить чад на отдых в оздоровительные лагеря. Первыми в очереди стоят льготники. Все заявки принимают в МФЦ. Причем можно выбрать любо многофункциональный центр города вне зависимости от прописки. Предварительная запись не требуется.

- Срок подачи документов в МФЦ для льготных категорий детей на осеннюю смену: 15.09.2022 – 10.10.2022; на зимнюю смену: 01.11.2022 – 05.12.2022, - сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, что дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов, и прочие льготники имеют право на полную компенсацию стоимости путевки.

А работающим петербуржцам компенсируют часть стоимости отдыха их детей. Эта категория подает документы на осеннюю смену с 20 сентября по 5 октября; на зимнюю смену: с 1 ноября по 5 декабря.