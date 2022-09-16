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Звезды16 сентября 2022 13:09

Памятник основателю ТЮЗа Александру Брянцеву открыли в Петербурге

Монумент расположился на Пионерской площади напротив театра
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге открыт памятник основателю ТЮЗа – Александру Брянцеву / Фото: citywalls

В Петербурге открыт памятник основателю ТЮЗа – Александру Брянцеву / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге открыли памятник основателю Театра юного зрителя Александру Брянцеву. Монумент народному артисту расположили на Пионерской площади напротив театра. Торжественная церемония открытия состоялась 16 сентября 2022 года.

- Театр юного зрителя знают и любят многие поколения петербуржцев. Памятник его основателю Александру Брянцеву, вся жизнь которого была связана с Петербургом, станет прекрасным подарком коллективу театра и всем жителям нашего города на столетний юбилей ТЮЗа, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Для многих жителей Петербурга и Ленинграда ТЮЗ стал первым театром. Именно в нем юные горожане начали познавать театральное искусство.

Автором памятника выступил скульптор Григорий Потоцкий.