Памятник основателю ТЮЗа Александру Брянцеву открыли в Петербурге

В Петербурге открыт памятник основателю ТЮЗа – Александру Брянцеву / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге открыли памятник основателю Театра юного зрителя Александру Брянцеву. Монумент народному артисту расположили на Пионерской площади напротив театра. Торжественная церемония открытия состоялась 16 сентября 2022 года.

- Театр юного зрителя знают и любят многие поколения петербуржцев. Памятник его основателю Александру Брянцеву, вся жизнь которого была связана с Петербургом, станет прекрасным подарком коллективу театра и всем жителям нашего города на столетний юбилей ТЮЗа, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Для многих жителей Петербурга и Ленинграда ТЮЗ стал первым театром. Именно в нем юные горожане начали познавать театральное искусство.

Автором памятника выступил скульптор Григорий Потоцкий.