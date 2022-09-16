Руководство сети реабилитационных центров в Ленобласти осудили за незаконное лишение свободы пациентов

Суд вынес приговор по делу о реабилитационных центрах для наркоманов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всеволожский городской суд Ленобласти вынес приговор в отношении руководителей сети частных реабилитационных центров, в которых содержали пациентов с наркозависимостью. По версии следствия, некоторых из них удерживали в лечебнице силой.

- Подсудимые навязывали услуги по якобы медицинской реабилитации лицам, страдающим зависимостями. Граждан, в том числе женщин и несовершеннолетних, помещали в частные домовладения, оборудованные для коллективного проживания, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленобласти.

Реабилитационные центры не соответствовали санитарным норм и правилам общежития. А пациентов, которых было около 50, незаконно держали, не отпуская на свободу.

Родственников пациентов, по версии СК, вводили в заблуждение, объясняя необходимость длительного лечения. За него приходилось платить от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.

Суд признал подсудимых виновными. Главный фигурант дела получил 3,5 года лишения свободы, а остальные - по три года. Но сидеть они не будут, так как но наказание оказалось условным.