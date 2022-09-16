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Общество16 сентября 2022 14:02

Дополнительные автобусы запустят от Шушар до метро «Звездная»

С 19 сентября на маршрут выйдут еще две пассажирские машины
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
От "Звездной" до Шушар пустят дополнительные автобусы.

От "Звездной" до Шушар пустят дополнительные автобусы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные автобусы помогут снизить остроту транспортного вопроса ля жителей Шушар. С понедельника, 19 сентября, на маршрут №190 до станции метро «Звездная» направят еще две пассажирские машины.

- Это позволит уменьшить плановые интервалы движения в пиковые часы с 6-8 до 3-6 минут, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Представители перевозчика отмечают, что дополнительные автобусы будут курсировать только в будние дни, а по выходным количество подвижного состава останется прежним.

Напомним, что ранее Смольный увеличил число автобусов до Арцеуловской аллеи, где собирались толпы пассажиров в надежде влезть в набитый людьми транспорт.