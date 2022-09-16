Каталог проектов НКО Ленинградской области представили на Гражданском форуме

На Гражданском форуме в Ленобласти представили «Карту возможностей Команды 47». Фото: lenobl.ru

Каталог проектов некоммерческих организаций (НКО) Ленинградской области представили губернатору Александру Дрозденко на Гражданском форуме. Ресурс, созданный участниками в ходе мероприятия, назвали «Картой возможностей Команды 47».

- Это наша добрая традиция — ежегодная встреча с общественными организациями. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и обществом. Он позволяет определить, куда необходимо приложить силы и создает большую пользу, потому, что у нас — общие цели — улучшение качества жизни, - отметил губернатор 47 региона.

Александр Дрозденко поблагодарил волонтеров за их активную позицию и подчеркнул, что область заинтересована в развитии проектов в сферах оказания социальной помощи, экологии, спорта, туризма, культуры, образования и так далее.

Глава региона пообещал, что власти продолжать увеличивать помощь НКО. Уже упрощены правила выдачи грантов, а также, в том числе за счет федеральных средств, в разы выросло финансирование общественных проектов.