Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 14:31

Каталог проектов НКО Ленинградской области представили на Гражданском форуме

Список, который объединил все общественные ресурсы и возможности, назвали «Карта возможностей Команды 47»
Игорь ВЛАДИМИРСКИЙ
На Гражданском форуме в Ленобласти представили «Карту возможностей Команды 47». Фото: lenobl.ru

На Гражданском форуме в Ленобласти представили «Карту возможностей Команды 47». Фото: lenobl.ru

Каталог проектов некоммерческих организаций (НКО) Ленинградской области представили губернатору Александру Дрозденко на Гражданском форуме. Ресурс, созданный участниками в ходе мероприятия, назвали «Картой возможностей Команды 47».

- Это наша добрая традиция — ежегодная встреча с общественными организациями. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и обществом. Он позволяет определить, куда необходимо приложить силы и создает большую пользу, потому, что у нас — общие цели — улучшение качества жизни, - отметил губернатор 47 региона.

Александр Дрозденко поблагодарил волонтеров за их активную позицию и подчеркнул, что область заинтересована в развитии проектов в сферах оказания социальной помощи, экологии, спорта, туризма, культуры, образования и так далее.

Глава региона пообещал, что власти продолжать увеличивать помощь НКО. Уже упрощены правила выдачи грантов, а также, в том числе за счет федеральных средств, в разы выросло финансирование общественных проектов.