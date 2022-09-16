Жилые дома Ленобласти пока не готовы к отопительному сезону на 100 процентов

Жилые дома Ленобласти готовы к отопительному сезону на 99 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилые дома Ленобласти готовы к отопительному сезону на 99 процентов. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на региональный Госжилнадзор. Власти 47 региона получили от населения около 700 вопросов по поводу включения батарей. Управляющим компаниям-нарушителям грозят жесткими санкциями, ведь холода не за горами.

- Таких организаций будут вытеснять с рынка, если они допустят даже минимальные нарушения по срокам подготовки к отопительному сезону, - уточнил глава Госжилнадзора Ленобласти Михаил Василенко.

Финальная проверка готовности жилых домов к отопительному сезону назначена на 20 сентября. Инспекторы будут лично отслеживать состояние того или иного проблемного дома, а именно все ли в порядке с теплоснабжением, кровлей, окнами, дверьми и даже доводчиками.