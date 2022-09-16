Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 15:27

Жилые дома Ленобласти пока не готовы к отопительному сезону на 100 процентов

Власти обещают не сводить с глаз с коммунальщиков-нарушителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Жилые дома Ленобласти готовы к отопительному сезону на 99 процентов.

Жилые дома Ленобласти готовы к отопительному сезону на 99 процентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилые дома Ленобласти готовы к отопительному сезону на 99 процентов. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на региональный Госжилнадзор. Власти 47 региона получили от населения около 700 вопросов по поводу включения батарей. Управляющим компаниям-нарушителям грозят жесткими санкциями, ведь холода не за горами.

- Таких организаций будут вытеснять с рынка, если они допустят даже минимальные нарушения по срокам подготовки к отопительному сезону, - уточнил глава Госжилнадзора Ленобласти Михаил Василенко.

Финальная проверка готовности жилых домов к отопительному сезону назначена на 20 сентября. Инспекторы будут лично отслеживать состояние того или иного проблемного дома, а именно все ли в порядке с теплоснабжением, кровлей, окнами, дверьми и даже доводчиками.