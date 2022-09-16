Часть Соснового Бора осталась без света из-за пожара на Ленинградской атомной станции

Грузовик с асфальтом задел провода на территории ЛАЭС. Фото: vk.com/leningradaes

Часть Соснового Бора осталась без электричества вечером пятницы. Жители города начали жаловаться на отключение света и перебои с подачей холодной воды около половины пятого. Позднее оказалось что в это время на территории Ленинградской атомной станции произошел пожар.

- 16 сентября в 16:30 на участке ремонта дороги в промзоне ЛАЭС произошло возгорание грузового автомобиля подрядной организации, выполнявшей укладку асфальта, - сообщает пресс-служба атомной станции.

Пожар произошел из-за того, что самосвал задел поднятым кузовом провода линии электропередач. Произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению света в некоторых районах Соснового Бора.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили машину, никто не пострадал.

В городской администрации сообщили, что ремонтные бригады занимаются устранением последствий аварии, свет и вода, подача которой отключалась из-за остановки электронасосов, возвращаются в квартиры сосновоборцев.

Сама атомная станция работает в штатном режиме.