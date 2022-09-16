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Происшествия16 сентября 2022 18:34

Ленинградская атомная станция работает в штатном режиме после пожара

Причиной ЧП стали дорожные работы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ЛАЭС работает в штатном режиме. Фото: vk.com/leningradaes

ЛАЭС работает в штатном режиме. Фото: vk.com/leningradaes

Пожар не повлиял на работу Ленинградской атомной станции. ЧП с грузовиком, задевшим поднятым кузовом провода ЛЭП, произошло на территории промзоны ЛАЭС. В результате часть Соснового Бора осталась без электричества, но на состояние реакторов инцидент не повлиял.

- Все четыре энергоблока работают в штатном режиме, - сообщает пресс-служба ЛАЭС на странице станции ВКонтакте.

Грузовик, оборвавший провода, загорелся от короткого замыкания. Машину потушили прибывшие на место пожарные. Водитель самосвала не пострадал.

В администрации Соснового Бора заявили, что ремонтники восстановили подачу электричества в большую часть отключенных объектов.