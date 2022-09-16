Львы с Дворцовой пристани отправились на реставрацию. Фото: vk.com/kkultspb

Скульптуры львов с Дворцовой пристали покинули свое привычное место. Они уехали на реставрацию в мастерские вслед за сфинксами с Египетского моста. Об этом сообщает пресс-служба петербургского комитета по культуре.

- Медных львов, украшавших спуск с Дворцовой пристани, увезли в мастерские вместе с чугунными постаментами — привести в порядок их планируют к концу этого года, - отмечается в соцсетях комитета.

Специалисты устранят повреждения медных тел львов, заделают трещины в металле и восстановят лакокрасочное покрытие скульптур.

А вот чугунных сфинксов будут ремонтировать попарно. Сначала две первые фигуры, а потом две последние. Но всю работу обещают также выполнить до конца года и вернуть изваяния на законное место.