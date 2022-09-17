Много дождей и до плюс 14 градусов будет в Петербурге 17 сентября

Дожди накроют Петербург 17 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наступили выходные. Однако погода не порадует жителей Санкт-Петербурга теплом и солнцем. В субботу, 17 сентября 2022 года, в Северной столице будет пасмурно и очень дождливо. Солнца, скорее всего, даже и не выглянет. Но температура воздуха будет вполне приемлемой. Не жарко, но и не холодно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать периферия циклона, вот уже несколько дней кружащего над Карелией. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, вновь пройдут дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, по Ленинградской области от 10 до 15 градусов тепла. Такие температурные значения на 3-4 градуса ниже нормы. Ветер будет южный 3-8 метров в секунду.

В воскресенье дождей станет меньше, а температура повысится.