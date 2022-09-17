Наркодилера на каршеринге задержали в Петербурге

Полиция задержала в Петербурге наркодилера на каршеринге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали наркодилера, который разъезжал на каршеринге. Арендную машину инспекторы остановили вечером 16 сентября 2022 года у дома 8 по улице Труда в Адмиралтейском районе. За рулем сидел 27-летний житель города Киров, а рядом с ним 26-летняя подруга. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Девушка вела себя вполне нормально, а по молодому человеку было видно, что он в состоянии опьянения. Тест на месте уточнил – это не алкоголь, - рассказали в полиции.

После этого сотрудники полиции решили досмотреть водителя и обнаружили в кармане его куртки сверток с порошком весом в 200 граммов. Экспертиза установила, что это психотропное вещество.

Сначала водитель заявил, что пакет он просто нашел. Но в его телефоне было много сообщений, из которых понятно, что мужчина не только употребляет сам, но еще и продает.

По факту возбуждено уголовное дело.