Автомобилистов предупредили о начале гона у лосей в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области начался осенний период гона у лосей. В это время животные активно перемещаются по местности и нередко выбегают на автомобильные дороги. Из-за этого сильно повышается опасность ДТП. Об этом 17 сентября 2022 года автомобилистов предупредили в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

- Как показывает статистика по ДТП с участием диких животных, по количеству встреч транспорта с сохатыми на дорогах, это – один из наиболее опасных периодов в течении года. В сентябре сотрудники комитета зафиксировали четыре столкновения автотранспортных средств с лосями на дорогах области, - рассказали в комитете.

В наших широтах период гона длится обычно с конца сентября до конца октября. В это время самцы становятся наиболее подвижными, а также менее осторожными, из-за чего порой и происходят аварии.

Автомобилистам напомнили, что надо быть внимательными и острожными на дорогах, особенно сумеречное и ночное время суток.