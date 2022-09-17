Музей христианской культуры появится в Ленинградской области

В Ленобласти появится музей христианской культуры / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области создадут музей христианской культуры. Он расположится в старинном двухэтажном особняке в Лодейном Поле на проспекте Ленина. Об этом 17 сентября 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- После завершения строительства нового детского центра эстетического развития — Детской школы искусств — здание освободится, и мы готовы забрать его под музей. В Лодейном Поле очень большие фонды, которые мы сейчас не имеем возможности показывать из-за отсутствия площадей, — рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой.

Сам дом, построенный в 19-м веке, имеет историческую ценность — в 1919 году в нем располагался штаб Онежской военной флотилии.

Вскоре в особняке появится выставка икон, в том числе уникальные образцы — запрестольные иконы из Александро-Свирского монастыря и образы XVII века из Тихвинской обители.