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Общество17 сентября 2022 8:24

Безымянные мосты Петербурга получили названия

Наименования получили 38 мостов и два путепровода
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
38 безымянных мостов в Петербурге получили наименования

38 безымянных мостов в Петербурге получили наименования

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 38 мостов и два путепровода получили названия. Долгое время они были безымянными, но теперь будут гордо носить имена. Об этом 17 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- Сразу несколько мостов через реку Сестру получили имена. Это Белоостровский мост в створе Нового шоссе и Центральной улицы, Дюнный мост на Главной улице в поселке Белоостров, Ольхин мост на Александровском переулке, Редугольский мост рядом с Приморским шоссе, Таможенный мост у Сестрорецкого шоссе, - сообщили в городской администрации.

Также теперь в городе есть мост Красный Судостроитель через реку Охта, Нижний Константиновский мост через Дудергофку по Дачной улице, Зареченский мост через Большую Ижору и многие другие. Полный список новых наименований можно посмотреть по ссылке.