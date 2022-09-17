Безымянные мосты Петербурга получили названия

38 безымянных мостов в Петербурге получили наименования Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 38 мостов и два путепровода получили названия. Долгое время они были безымянными, но теперь будут гордо носить имена. Об этом 17 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- Сразу несколько мостов через реку Сестру получили имена. Это Белоостровский мост в створе Нового шоссе и Центральной улицы, Дюнный мост на Главной улице в поселке Белоостров, Ольхин мост на Александровском переулке, Редугольский мост рядом с Приморским шоссе, Таможенный мост у Сестрорецкого шоссе, - сообщили в городской администрации.

Также теперь в городе есть мост Красный Судостроитель через реку Охта, Нижний Константиновский мост через Дудергофку по Дачной улице, Зареченский мост через Большую Ижору и многие другие. Полный список новых наименований можно посмотреть по ссылке.