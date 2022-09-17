Полиция задержала мошенника за кражу более 1,4 млн рублей у пенсионерок в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, обокравший пенсионерок на 1,4 миллиона рублей. Оба случая произошли 15 сентября 2022 года. Пострадавшие две женщины, одна жительница Адмиралтейского района, вторая - Фрунзенского. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию обратилась внучка 84-летней женщины и рассказала, что ночью ее бабушке позвонил неизвестный человек и стал запугивать. Под предлогом не привлечения ее сына и внучки к ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил ее передать курьеру 520 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Аналогичный случай произошел с 85-летней пенсионеркой, проживающей на Пражской улице. Женщина отдала мошеннику 900 тысяч рублей.

16 сентября полиция задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, ранее судимый за кражу велосипеда. По обоим случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве.