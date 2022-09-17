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Дом. Семья17 сентября 2022 8:55

Огромную змею снова заметили в метро Петербурга

Гигантский пополз повис на перилах над головами пассажиров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Огромную змею снова заметили в метро Петербурга

Огромную змею снова заметили в метро Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

По всей видимости, змеи уже стали постоянными пассажирами метро в Санкт-Петербурге. В пятницу, 16 сентября 2022 года, в поезде городской подземки вновь заметили гигантскую рептилию. Змея повисла на перилах над головами пассажиров, которые, стоит отметить, совсем не испугались такого соседства, а с интересом наблюдали.

- Катается бесплатно. Лиза снова в трендах, - написал в социальной сети хозяин змеи.

Длинный пассажир - это маисовый пополз. Судя по видео, в шумном метро он чувствует себя вполне уверенно.

Однако, пока одни люди практически не реагируют на такое соседство, другие считают, что перевозить таким образом змею в метро - не дело.

- Дурень конкретный, - прокомментировал действия хозяина змеи один из горожан.