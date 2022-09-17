Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили на жителя Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на местного жителя возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. 34-летнего мужчину задержали 16 сентября 2022 года за комментарии, которые он писал в социальных сетях два года назад. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудники центра по противодействию экстремизму обнаружили в социальной сети "Вконтакте" комментарии мужчины, в которых содержатся признаки оправдания терроризма, - сообщили в полиции.

Вскоре в доме 16 по Старорусскому проспекту в Шушарах был задержан 34-летний мужчина. Установлено, что именно он в апреле 2020 года оставлял комментарии, оправдывая преступления.

У подозреваемого изъяли компьютер, телефоны, флеш-накопитель и другую технику. Мужчина находится под стражей.