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Спорт17 сентября 2022 12:07

5 тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации» в Петербурге

Участники преодолели дистанцию в 5 километров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пять тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации» в Петербурге / Фото: Антон Шантырь

Пять тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации» в Петербурге / Фото: Антон Шантырь

В Санкт-Петербурге 17 сентября 2022 года состоялся Всероссийский день бега под названием "Кросс нации". Забег начался в 9:30 часов утра и завершился в 12:30 часов. В нем приняли участие 5 тысяч человек всех возрастов. Об этом рассказал глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, который тоже принял участие в забеге.

- С удовольствием принял участие в этом популярном забеге на 5 километров. Питерская погода не подвела, хотя даже если бы был обещанный дождь, вряд ли бы нас на старте было меньше. Здорово, что 5 тысяч петербуржцев вышли на этот пробег, - рассказал глава комитета.

Забег стартовал от стадиона "Газпром Арена", далее по Южной дороге, Теннисной аллее, по Северной дороге к Северной аллее и далее обратно к стадиону.