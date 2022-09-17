5 тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации» в Петербурге

Пять тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации» в Петербурге / Фото: Антон Шантырь

В Санкт-Петербурге 17 сентября 2022 года состоялся Всероссийский день бега под названием "Кросс нации". Забег начался в 9:30 часов утра и завершился в 12:30 часов. В нем приняли участие 5 тысяч человек всех возрастов. Об этом рассказал глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, который тоже принял участие в забеге.

- С удовольствием принял участие в этом популярном забеге на 5 километров. Питерская погода не подвела, хотя даже если бы был обещанный дождь, вряд ли бы нас на старте было меньше. Здорово, что 5 тысяч петербуржцев вышли на этот пробег, - рассказал глава комитета.

Забег стартовал от стадиона "Газпром Арена", далее по Южной дороге, Теннисной аллее, по Северной дороге к Северной аллее и далее обратно к стадиону.