100 тысяч комплектов вакцины от коронавируса привезли в Петербург

100 тысяч доз вакцины "Спутник V" поставили в Петербург Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург 17 сентября 2022 года прибыла новая большая поставка препарата от коронавируса. На склад Фармбазы города привезли вакцину Гам-КОВИД-Вак, также известную как "Спутник V". Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" поставлена партия Вакцины Гам-КОВИД-Вак в количестве 100 тысяч комплектов доз. В ближайшее время вакцина будет развезена по медицинским учреждениям, - сообщили в комитете.

Напомним, что в Петербурге беспрерывно идет вакцинация населения от коронавируса. Всего в городе работают 181 прививочный пункт. В основном они расположены в поликлиниках. Также горожане могут сделать прививку и от гриппа. Отмечается, что вакцинацию от коронавируса и гриппа можно проводить одновременно, если нет противопоказаний.