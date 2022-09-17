Подростки устроили пожар на деткой площадке в Петербурге

Подростки устроили пожар на детской площадке в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге во дворе дома 91 по улице Ленсовета произошел пожар. Огонь охватил детскую площадку днем 17 сентября 2022 года. Со слов местных жителей, это был поджог, который устроили подростки. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

- Площадку подожгли подростки и стояли, наблюдали, - рассказали свидетели.

Девушка, увидевшая, как подростки поджигают площадку, сразу же вызвала полицию и пожарных. По данным МЧС Петербурга, возгорание произошло в 15:28 часов.

- Поступило сообщение о пожаре во дворе дома в Московском районе. На место приехали 11 человек личного состава МЧС и две пожарные машины, - сообщили в пресс-службе спасателей.

Огонь охватил мягкое покрытие детской площадки на площади двух квадратных метров. Пострадавших нет. Огонь удалось быстро потушить.

Теперь сотрудникам полиции предстоит найти виновных.