Петербуржцы опаздывают в аэропорт из-за большой пробки на Пулковском шоссе 17 сентября

Петербуржцы опаздывают в аэропорт из-за огромных пробок на Пулковском шоссе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пробка на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге снова стала причиной проблем для жителей и гостей города. Днем 17 сентября 2022 года на трассе снова образовался затор, который стал причиной не просто простоя на дороге, некоторые люди из-за этого опоздали в аэропорт. Об этом горожане пожаловались в социальных сетях.

- Стоим уже долго. Опаздываем в аэропорт, - появилось сообщение в сервисе "Яндекс.Карты".

Пробка на Пулковском шоссе по направлению из Петербурга держится почти весь день. Она начинается от самого начала Пулковского шоссе до аэропорта. Причиной затора стали дорожные работы, которые продлятся еще до октября. Поэтому тем, кто спешит в аэропорт советуют объезжать через Пушкин, либо выходить из дома очень заранее.