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Общество17 сентября 2022 14:48

Смольный объяснил, как вернуть ошибочно списанные поездки с «Подорожника»

Восстановить баланс проездной карты в Петербурге можно через обращение в СПб ГКУ «Организатор перевозок»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Смольный объяснил, как вернуть излишне списанные поездки с «Подорожника»

Смольный объяснил, как вернуть излишне списанные поездки с «Подорожника»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном объяснили, как жители Санкт-Петербурга могут восстановить излишне списанные поездки с "Подорожника". Иногда возникает проблема, когда пассажир прикладывает проездную карту к валидатору, но вместо одной поездки с него списывается больше. Теперь вернуть эти поездки стало проще. Об этом 17 сентября 2022 года рассказали в правительстве города.

- Для восстановления баланса необходимо направить запрос в СПб ГКУ "Организатор перевозок" на сайте. Специалисты проверят ваше обращение. Если некорректное списание ресурса подтвердится, деньги будут возвращены, - рассказали в Смольном.

В заявлении необходимо указать номер "Подорожника", с которого была списана поездка, указать вид транспорта, точную дату и примерное время ошибочного списания. Также оставить почту и телефон для связи.