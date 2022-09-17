Смольный объяснил, как вернуть ошибочно списанные поездки с «Подорожника»

Смольный объяснил, как вернуть излишне списанные поездки с «Подорожника» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном объяснили, как жители Санкт-Петербурга могут восстановить излишне списанные поездки с "Подорожника". Иногда возникает проблема, когда пассажир прикладывает проездную карту к валидатору, но вместо одной поездки с него списывается больше. Теперь вернуть эти поездки стало проще. Об этом 17 сентября 2022 года рассказали в правительстве города.

- Для восстановления баланса необходимо направить запрос в СПб ГКУ "Организатор перевозок" на сайте. Специалисты проверят ваше обращение. Если некорректное списание ресурса подтвердится, деньги будут возвращены, - рассказали в Смольном.

В заявлении необходимо указать номер "Подорожника", с которого была списана поездка, указать вид транспорта, точную дату и примерное время ошибочного списания. Также оставить почту и телефон для связи.