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Общество17 сентября 2022 15:44

Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Игоря Масленникова

Режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" умер в Петербурге в возрасте 90 лет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Игоря Масленникова

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Игоря Масленникова

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

17 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге умер режиссер Игорь Масленников, известный благодаря фильмам о "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогии "Зимняя вишня". Свои соболезнования в связи с кончиной народного артиста выразил губернатор города Александр Беглов.

- Наша культура понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Федорович Масленников – режиссер, с именем, которого связаны яркие достижения ленинградского-петербургского и российского кинематографа. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам, коллегам, всем, кому он был дорог, - сказал градоначальник.

Беглов отметил, что Масленников получил мировое признание благодаря своим фильмам о знаменитом сыщике, которые были признаны лучшей экранизацией романа.

Напомним, что точная причина смерти режиссера пока не названа. Но коллеги отмечают, что в последнее время он плохо себя чувствовал и сильно похудел.