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Происшествия17 сентября 2022 16:20

Полиция разыскивает мужчину за развращение 12-летних девочек-близняшек в Ленобласти

Неизвестный присылал на телефон девочкам интимные фото и ссылки на порносайты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция разыскивает мужчину за развращение детей в Ленобласти

Полиция разыскивает мужчину за развращение детей в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция разыскивает мужчину за развращение детей. 16 сентября 2022 года в правоохранительные органы обратился отец 12-летних девочек-близняшек и рассказал, что к его дочерям приставал какой-то мужчина, выпросил номер телефона и теперь присылает похабные фотографии и ссылки на порносайты. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 16 сентября в СНТ "Лесная привилегия" в Ломоносовском районе к сестрам подошел незнакомец. Он был ростом около 165 сантиметров, одет в черную куртку. Мужчина стал настойчиво просить у девочек номер телефона. Дети испугались, и одна из сестер все же продиктовала свой номер, - рассказал источник.

После этого на телефон девочки стали приходить сообщения с интимными фотографиями и ссылками на порносайты. Дети сразу же рассказали об этом родителям.

Сейчас полиция проводит проверку.