Педофил показал на видео лес в Ленобласти, где развращал маленьких девочек Фото: принтскрин видео.

Педофил-мазохист показал на видео следователям лес, где он на протяжении лета развращал маленьких девочек. Ужасная история всплыла 17 сентября 2022 года. Известно, что 31-летний житель Волхова раздевался перед детьми, просил их себя бить и использовать сексуальные игрушки. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

- Подозреваемый вступил с 18-летней девушкой в преступный сговор на совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В августе 2022 года подозреваемая приводила в лесной массив, расположенный около СНТ «Красногорские покосы» Лебяженского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области несовершеннолетних детей, где подозреваемые привлекали детей совершать в отношении мужчины противоправные действия сексуального характера, - рассказали правоохранители.

На кадрах мужчина показывает лес, куда они с девушкой водили детей. Известно, что девушке подозреваемый платил деньгами, а детям - чипсами.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.