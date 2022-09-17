Большой фонтан восстановили в Мариуполе ко Дню города строители Петербурга

Большой фонтан восстановили в Мариуполе ко Дню города / Фото: Смольный

Мариуполь 17 сентября 2022 года отметил День города. Разрушенный город постепенно оживает и восстанавливается. В этом ему помогает Санкт-Петербург. Уже открылись три школы и три детских сада, восстанавливаются больницы и поликлиники. Специально к празднику в городе был восстановлен большой фонтан.

- Одним из подарков ко Дню Мариуполя стало возрождение большого городского фонтана, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, посетивший город-побратим.

Большой фонтан снова украшает город и радует местных жителей. Но в планах Петербурга сделать еще один подарок Мариуполю, который должен очень порадовать детей. Это детский фонтан-шутиха, который будет сконструирован по примеру знаменитых шутих в Петергофе.