Циклон с дождями покинет Петербург в воскресенье

Пасмурная осень накрыла Петербург. А скоро станет еще холоднее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже уставшие от дождей петербуржцы смогут получить небольшую передышку. В воскресенье циклон, принесший сырость, постепенно покинет город. Осадки ели и будут, то небольшие. В сером небе появятся прояснения.

- Циклон теряет силы. Сегодня Северная столица останется на периферии циклона. Она сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие и кратковременные дожди, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Днем термометры покажут +14…+16 градусов, по области воздух прогреется от +12 до +17 в зависимости от района. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление, после резкого падения в предыдущие дни, начнет слабо расти и составит 749 мм ртутного столба, что все равно заметно ниже нормы.

Но увы, передохнуть от дождей долго не получится. Уже в понедельник синоптики обещают сильные дожди, а вдобавок и резкое похолодание.