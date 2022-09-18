Волонтеры очистили от мусора берег Финского залива в Курортном районе Петербурга

На берегу Финского залива убирали оставленный за лето мусор. Фото: gov.spb.ru

Петербургские волонтеры и просто небезразличные жители Курортного района вышли на традиционную акцию по уборке берега Финского залива. Мероприятие на этот раз прошло в поселке Смолячково, где приводили в порядок пляж после окончания летнего сезона.

- Весь собранный мусор был тщательно отсортирован. Мешки с пластиком, стеклом и металлом отправлены на вторичную переработку, а опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы) сданы в специальный экотерминал, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме непосредственно сбора отходов, для участников экологической акции, среди которых было много молодежи и детей, провели лекции о пользе и правилах сортировки мусора, а также об ответственном отношении природе.

Для самых юных добровольцев устроили игры, мастер-классы и викторины на тему экологии.