Московское шоссе встало в жесткую 3-километровую пробку у Шушар утром в воскресенье

Московское шоссе у Шушар встало на въезд и на выезд из Петербурга. Фото: Яндекс.Карты

Дорожные работы и ДТП продолжают испытывать на прочность нервы петербургских водителей. Вместе с непрекращающимися пробками на Пулковском шоссе из-за ремонта, решило встать и Московское шоссе. Сильный затор собрался утром воскресенья в районе Шушар.

- Стоим от «Ленты» до поворота на Курьерский проезд. Две аварии. Одна в начале пробки в среднем ряду. Еще одна ближе к концу пробки - водители суетились, пытались протиснуться быстрее. Теперь занимают средний и правый ряд, - сообщают в соцсетях автомобилисты.

Длина затора составляет три километра, на его преодоление придется потратить до часа. Движения практически нет.

Во встречном направлении Московское шоссе стоит от Ленсоветовской дороги. Здесь проезд осложняют дорожные работы, которые внезапно начали делать на всех важных въездах-выездах Петербурга. По той же причине опять стоит и Приморское шоссе, где также идет ремонт.