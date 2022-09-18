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Происшествия18 сентября 2022 7:27

СК завел дело на педофила-мазохиста и его 18-летнюю помощницу за развращение двух девочек в Ленобласти

Жертвами сексуального насилия стали две 12-летние сестры-близняшки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел дело на педофила и его 18-летнюю помощницу.

СК завел дело на педофила и его 18-летнюю помощницу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело о сексуальном насилии над детьми в отношении двух жителей Ломоносовского района. В развращении 12-летних сестер-близняшек подозревают 31-летнего мужчину и его 18-летнюю девушку, завлекавшую детей в лес.

- В августе 2022 года подозреваемая приводила в лесной массив несовершеннолетних,, где их привлекали совершать в отношении мужчины противоправные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Педофил-мазохист раздевался, после чего просил девочек бить его и использовать сексуальные игрушки. Все происходило в лесу неподалеку от садоводства в Лебяженском городском поселении.

За «услуги» детям покупали различные угощения, а своей помощнице за поиск юных жертв мужчина платил деньгами.

Теперь обоим грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.