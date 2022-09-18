Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова начала расти после спада

В Петербурге снова начала расти заражаемость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге снова начала подниматься вверх кривая заболеваемости коронавирусом. За последние сутки подтверждены еще 3973 случая заражения инфекцией COVID-19. Это почти на тысячу случаев больше, чем было 5 сентября (2997).

Тогда после летнего подъема в городе наметился спад заражаемости, но с 7 числа вновь наметился рост числа зараженных . 16 сентября было 3879 случаев, а 17-го - 4152.

По данным портала «Стопкоронавирус», город не соответствует показателям благополучия по эпидемиологической обстановке. Только уровень загрузки инфекционных коек находится в «зеленой зоне».

За последние сутки в Петербурге госпитализировано 123 человека, 20 пациентов с коронавирусом умерли. 3541 пациент выздоровел.