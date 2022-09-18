Детская коляска сгорела на лестнице дома в Петроградском районе

На улице Подрезова сгорела детская коляска. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Детская коляска, стоявшая на лестничной клетке первого этажа, сгорела в доме на улице Подрезова, что в Петроградском районе Петербурга. Звонок с просьбой о помощи поступил в дежурную часть МЧС в 11:17 в воскресенье.

- По адресу: улица Подрезова, 10, происходило горение детской коляски. В 11:37 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По счастью, коляска была пустая и ребенок не пострадал. На место ЧП выезжали 10 спасателей и две машины МЧС. Причины возгорания устанавливают дознаватели.