Смертельное ДТП произошло на ЗСД у Белоострова

Полиция выясняет причины смертельного ДТП под Белоостровом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Курортного района начала проверку обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло на Западном скоростном диаметре в районе поселка Белоостров. Трагедия случилась поздним вечером субботы, в условиях темноты и влажности после дождя.

- 17 сентября в 23:20 на 38 километре ЗСД, водитель управляя грузовым автомобилем «Ман», двигаясь в направлении от КАД до пункта оплаты Белоостров, совершил наезд на стоящий в крайнем правом ряду грузовик, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От страшного по силе удара водитель «Мана», 45-летний мужчина, погиб на месте. Сейчас в причинах ДТП разбираются дознаватели, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.