В Ленобласти охотник застрелил егеря, приняв его за кабана

В Ленобласти охотник подстрелил егеря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедией окончился поход на охоту для двух жителей Выборгского района Ленобласти. Один из них застрелил второго, приняв за кабана. Жертвой роковой ошибки оказался 68-летний мужчина, работающий егерем.

- Утром 17 сентября, во время охоты егерь, посчитав, что в кустах находится кабан, выстрелил из охотничьего карабина «Тигр», смертельно ранив своего коллегу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стрелявший охотник, поняв что произошло, вызвал на место скорую и полицию, но медики уже ничем не смогли помочь раненному. Следователям мужчина рассказал, что заметил в кустах движение и выстрелил, думая, что целит в добычу. Но когда подошел к месту, понял, кого застрелил.

Сейчас стрелявший задержан, по факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности.