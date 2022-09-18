Школьница из Мариуполя вручила медвежонка губернатору Петербурга

Школьница из Мариуполя попросила губернатора Петербурга передать игрушку президенту России. Фото: https://vk.com/a_beglov

Губернатор Петербурга, находящийся в Мариуполе, получил в подарок медвежонка от местной школьницы. Это произошло во время визита в восстановленную школу. Глава города на Неве - побратима Мариуполя, не остался в долгу и также преподнес подарок девочке.

- Во время осмотра школы в Мариуполе на одном из этажей нас ждала девочка с небольшим плюшевым медведем в руках. Девочка протянула мне игрушку со словами: «Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросит нас», - написал Александр Беглов на своей странице ВКонтакте.

Школьница попросила передать медвежонка президенту России. Губернатор Петербурга пообещал выполнить эту просьбу.

В ответ девочка получила настольную игру, за которой сможет с пользой провести время после уроков.

Напомним, что Петербург помогает восстанавливать инфраструктуру Мариуполя, разрушенную в ходе боевых действий.