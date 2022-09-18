Житель Ленобласти зарубил друга шашкой

Собутыльник зарубил приятеля шашкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Приозерского района Ленобласти убил приятеля во время ссоры. Вечером 17 сентября мужчины выпивали в частном доме в поселке Студеное, когда между ними вспыхнул конфликт. Гость схватил хранившуюся у хозяина казацкую шашку и рубанул ей оппонента. Удар в грудь оказался смертельным. Поняв, что натворил, мужчина набрал номер экстренных служб.

- Около 21:30 в полицию поступило сообщение от мужчины 1975 года рождения о том, что он убил человека, зарубив его шашкой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На адрес выехали оперативники. Прибывшие с ними на место врачи скорой помощи констатировали смерть. Известно, что погибшим оказался 54-летний уроженец Калужской области.

Сейчас подозреваемый задержан, на него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос возбуждения уголовного дела.