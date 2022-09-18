МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в Петербурге

Дождь и ветер обещают в Петербурге в понедельник. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление МЧС России предупреждает жителей и гостей города на Неве об ухудшении погоды. По данным синоптиков, на которые ссылаются в экстренном ведомстве, в понедельник в Северной столице ожидаются дожди и резкий ветер.

- 19 сентября в Петербурге дождь, местами сильный, ветер порывами до 18 метров в секунду, - говорится в сообщении пресс-служба МЧС.

Причиной ухудшения метеообстаноски станет пришествие нового циклона «Райли», который уже надвигается на город. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, вместе с сильными дождями и ветром придет и похолодание. Дневная температура упадет до +10 градусов.

Но все это - лишь на пару дней, а потом снова станет более-менее тепло.