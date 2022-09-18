МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в Петербурге

Дождь и ветер обещают в Петербурге в понедельник.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Петербургское управление МЧС России предупреждает жителей и гостей города на Неве об ухудшении погоды. По данным синоптиков, на которые ссылаются в экстренном ведомстве, в понедельник в Северной столице ожидаются дожди и резкий ветер.
- 19 сентября в Петербурге дождь, местами сильный, ветер порывами до 18 метров в секунду, - говорится в сообщении пресс-служба МЧС.
Причиной ухудшения метеообстаноски станет пришествие нового циклона «Райли», который уже надвигается на город. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, вместе с сильными дождями и ветром придет и похолодание. Дневная температура упадет до +10 градусов.
Но все это - лишь на пару дней, а потом снова станет более-менее тепло.