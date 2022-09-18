Полиция поймала мошенника, выманившего у пожилых петербурженок крупную сумму денег

Полиция поймала пособника мошенников за обман пенсионерок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские задержали пособника мошенников, которые обманули двух пожилых людей. У пенсионеров мошенники выманили крупные суммы денег. Предлогом стали ДТП, якобы произошедшие с их родными. На самом деле никаких аварий не было.

- 15 сентября в полицию поступило сообщение от пенсионерки 1943 года рождения, о том что утром ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил: дочь попала в ДТП. Для урегулирования вопроса необходимо заплатить 500 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Испуганная женщина согласилась. Через час к ней приехал курьер, молодой мужчина, которому пенсионерка отдала всю затребованную сумму.

А 16 сентября была бессовестно обманута 90-летняя петербурженка. Ей звонивший мошенник представился сыном, рассказал про ДТП и попросил денег на лечение. В этом случае нужно было «всего» 300 тысяч. Из женщина отдала курьеру.

Всего через сутки сыщики задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в участии в мошеннической схеме. Возбуждено уголовное дело.