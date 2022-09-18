После смерти 11-летнего школьника в Петербурге возбуждено дело о доведении до самоубийства

СК разбирается в причинах гибели 11-летнего школьника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства в отношении матери 10-летнего школьника. Тело ее сына, ученика третьего класса, нашли вечером 17 сентября у дома на проспекте Маршала Жукова.

- Известно, что погибший состоял на учете у психиатра по причине гиперактивности, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Семья, в которой воспитывался погибший ребенок, проблемная. Стоит на учете в органах опеки. Мать-одиночка также воспитывает 4-летнего сына. Сейчас с женщиной работают следователи, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.