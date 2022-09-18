КамАЗ опрокинулся после столкновения с такси на КАД в Петербурге

Самосвал упал набок на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло в воскресенье днем на петербургской кольцевой автодороге. На подъезде к развязке с Ропшинским шоссе КамАЗ столкнулся с такси и перевернулся набок. Из-за этого на кольце начала собираться пробка.

- На внутреннем кольце КАД от Новоселья к Ропшинскому шоссе лежит КАМАЗ на боку, копится пробка, - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причем затор собрался не только на внутреннем кольце, где произошла авария, но и на внешнем. Водители притормаживают, пытаясь рассмотреть все детали: «надо ж фотку сделать!».

Известно, что в кузове самосвала был строительный мусор, им засыпало две полосы КАДа.

Сейчас на месте работают аварийные службы и ГИБДД. Они решают, как поднять грузовик на колеса и освободить проезжую часть.