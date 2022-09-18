Годовалая девочка погибла при пожаре в Ленобласти

Маленький ребенок стал жертвой пожара в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Годовалая девочка погибла при пожаре в частном доме в поселке Зайцево Выборгского района Ленобласти. Трагедия произошла днем в минувшую субботу. Тело малышки нашли прибывшие на вызов спасатели.

- Дом вспыхнул около 14:30. После тушения был обнаружен труп девочки в возрастом год и два месяца, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Известно, то в доме проживает семья из четырех человек: 36-летний отец, его 34-летняя супруга, находящаяся в декрете по уходу за ребенком, а также их 10-летний сын. Погибшая малютка была четвертым членом семьи.

В результате пожара мужчина получил многочисленные ожоги и резаные раны рук. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Мальчик получил ожог дыхательных путей и помещен в детскую реанимацию. Состояние женщины уточняется.